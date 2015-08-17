За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 7 поранені

12:55, 17 серпня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, семеро зазнали поранень.

Унаслідок обстрілів загинуло 2 військових / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу через бойові дії, обстріли та провокації ми втратили двох наших воїнів, ще сім отримали поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя загинули двоє мирних жителів, 6 отримали поранення, в тому числі дитина та її мати перебувають у важкому стані.

Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл бойовиками передмість Маріуполяяк теракт.

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