За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 7 поранені
12:55, 17 серпня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, семеро зазнали поранень.
Унаслідок обстрілів загинуло 2 військових / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу через бойові дії, обстріли та провокації ми втратили двох наших воїнів, ще сім отримали поранення", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя загинули двоє мирних жителів, 6 отримали поранення, в тому числі дитина та її мати перебувають у важкому стані.
Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл бойовиками передмість Маріуполяяк теракт.
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