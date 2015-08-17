Обстріл бойовиками передмість Маріуполя кваліфікували як теракт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

«За фактом обстрілу бойовиками передмість Маріуполя розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, у ніч з 16 на 17 серпня бойовики терористичної організації «ДНР» розпочали масований обстріл із важкої артилерії передмість Маріуполя. Під обстріл бойовиків потрапили селища Сартана та Лебединське.

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Внаслідок артилерійського обстрілу двоє людей – чоловік та молода жінка загинули, також зазнали поранень ще шестеро мирних мешканців, серед яких 10-річна дитина.

Крім того, у результаті обстрілів, здійснених терористами, зазнали руйнувань понад 50 житлових будинків та господарських приміщень, пошкоджено газопровід.

Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих ще уточнюються. Працюють слідчо-оперативні групи, додали у прокуратурі.