Обстріл бойовиками передмість Маріуполя кваліфікували як теракт
Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл бойовиками передмість Маріуполя як теракт.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
«За фактом обстрілу бойовиками передмість Маріуполя розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)», - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, у ніч з 16 на 17 серпня бойовики терористичної організації «ДНР» розпочали масований обстріл із важкої артилерії передмість Маріуполя. Під обстріл бойовиків потрапили селища Сартана та Лебединське.
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Внаслідок артилерійського обстрілу двоє людей – чоловік та молода жінка загинули, також зазнали поранень ще шестеро мирних мешканців, серед яких 10-річна дитина.
Крім того, у результаті обстрілів, здійснених терористами, зазнали руйнувань понад 50 житлових будинків та господарських приміщень, пошкоджено газопровід.
Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих ще уточнюються. Працюють слідчо-оперативні групи, додали у прокуратурі.