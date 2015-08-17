Ситуація на Донбасі нагадує Лаврову підготовку до бойових дій

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Зарифом, передає РИА Новости.

"Тривожить ситуація на фронтах, вже можна говорити не про лінію зіткнення, на жаль, а про фронт", - зазначив міністр закордонних справ РФ.

Лавров нагадав, що сторони конфлікту на Донбасі давно готувалися підписати угоди про відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів, демілітаризацію Широкиного, що могло б сприяти зниженню напруженості, проте цього не відбулося "через позицію Києва".

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"Нас турбує розвиток подій останніх днів, які дуже сильно нагадують підготовку до чергових бойових дій", - заявив глава МЗС Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі ситуація знову загострилася. Так, внаслідок обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя загинули двоє мирних жителів, 6 отримали поранення, в тому числі дитина та її мати перебувають у важкому стані.

Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл бойовиками передмість Маріуполя як теракт.