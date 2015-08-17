З'явилися перші фото постраждалої внаслідок обстрілів бойовиків Сартани
11:48, 17 серпня 2015Війна
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Начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографії, зроблені у селищі Сартана після обстрілів бойовиків.
Обстріл у Сартані вівся із самохідних артилерійських установок 152 мм і мінометів 120 мм. Крім того, у селищі залишилися розкиданими розірвані снаряди.
За інформацією міського голови Юрія Хотлубея, наразі все селище обстежене, боєприпасів не виявлено.
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Варто зазначити, що внаслідок обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя загинули двоє мирних жителів, 6 отримали поранення, в тому числі дитина та її мати перебувають у важкому стані.
Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл бойовиками передмість Маріуполя як теракт.
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