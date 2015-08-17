Бойовики обстрілюють Сартану та Лебединське під Маріуполем, є постраждалі

Як повідомив 0629 прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний, бойовики обстрілюють з САУ селище Лебединське, а також Сартану. Попередньо відомо, що один із снарядів влучив у стадіон.

За повідомленням сартанського селищного голови Степана Махсми, у ході обстрілу в селищі постраждало 2 людини - мама та її маленька донька.

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Пізніше 0629 повідомив, що відомо про 3 постраждалих у Сартані.

"Швидка" доставила в 3 міську лікарню дитину з відірваною стопою. У 4 лікарню госпіталізовано двох жителів - у одного відірвана рука, в іншого нога. Кілька людей вирушили до лікарні своїм ходом. Імовірно, число потерпілих у ході обстрілу зросте до 5-6 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють маріупольці в соцмережах, у Сартані в ході обстрілу постраждало три приватних будинки. Жителі сидять у підвалах.

Волонтери зазначають, що українські військові дають відповідь. За станом на 23.00 втрат серед військових немає.

Як повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області, станом на 00.20 стало відомо про ще одну загиблу в Сартані - дівчина у віці приблизно 20-22 років, яка була знайдена на вул. Червоноармійській. Особа загиблої встановлюється.

Станом на 00.40 встановлено, що серед поранених - чоловік 37 років і 10-річна дівчинка, які госпіталізовані в лікарню Маріуполя з осколковими пораненнями. За попередньою інформацією постраждалій дівчинці належить ампутація стопи.