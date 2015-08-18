"Укроборонпром" передав ЗСУ партію відновлених після АТО танків "Булат"

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, передав українським військовим партію відновлених після отримання пошкоджень в зоні проведення антитерористичної операції танків Т-64 "Булат", повідомила прес-служба концерну.

При цьому, кількість танків в концерні не уточнили.

Згідно з повідомленням, ремонт танків провели фахівці "Заводу ім. В. А. Малишева", що входить до складу концерну.

"Фахівці з "Малишева" відремонтували шасі та посилені модернізовані двигуни, замінили стволи гармат по закінченню ресурсу кількості пострілів. На всіх "Булатах" модернізували захист - відтепер командир і екіпаж танка перебувають ще в більшій безпеці. Всі танки пройшли повний цикл перевірки за технологічним паспортом і вже прийняті військовими", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року "Укроборонпром" передав українським військовим першу партію з восьми відновлених танків Т-80.

З початку року"Укроборонпром" передав військовим 797 одиниць військової техніки. У 2015 році "Укроборонпром" планує випустити 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також у поточному році концерн планує випустити 150 машин "Дозор-Б", модернізувати БМП-1 і передати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.