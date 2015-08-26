Контактна група проводить переговори по Донбасу з представниками бойовиків - МЗС Білорусі

Як йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter, "почалися консультації Тристоронньої контактної групи за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську близько 14.45 розпочалася зустріч учасників Тристоронньої контактної групи.

25 липня Тристороння контактна група домовилася про відведення танків і зброї калібром менш як 100 мм на Донбасі, але угоду не було підписано.

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Наприкінці липня президент України Петро Порошенко заявляв, що угода про відведення від лінії зіткнення артилерії калібру менш як 100 мм, мінометів і танків має бути підписана не пізніше 3 серпня та імплементована після цього упродовж 10 днів.

25 серпня Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили необхідність якнайшвидшого укладення угоди про відведення від лінії зіткнення на Донбасі зброї калібром менш як 100 мм.