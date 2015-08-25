Порошенко, Олланд і Меркель шукають варіанти тиску на Москву для відведення зброї калібром менше 100 мм - АП
Президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили необхідність якомога швидше укласти угоду про відведення від лінії зіткнення на Донбасі зброї калібром менше 100 мм.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу за підсумками зустрічі лідерів України, Німеччини та Франції, яка відбулася напередодні у Берліні.
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"Ми констатували, що ця угода має бути укладена, і, звичайно, умови цієї угоди повинні виконуватися. Я хотів би зазначити, що ми нещодавно передали пропозиції щодо удосконалення цієї угоди, йдеться про механізми відводу (зброї - УНІАН), верифікації, і ми чітко цю позицію виклали. Ми сподіваємося, що найближчим часом в рамках відповідних форматів відбудеться детальне обговорення тексту і всіх складових цієї угоди", - сказав він, відповідаючи на питання УНІАН.
"Це питання було обговорено, і знов таки було обговорено, що можна зробити, щоб "натиснути" на Москву і забезпечити ними виконання відповідної домовленості. Терміни - зробити це якомога швидше", - уточнив Єлісєєв.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Порошенко заявляв, що угода про відведення від лінії зіткнення артилерії калібру менше 100 мм, мінометів і танків, має бути підписана не пізніше 3 серпня та імплементована після цього впродовж 10 днів.