Порошенко, Олланд і Меркель шукають варіанти тиску на Москву для відведення зброї калібром менше 100 мм - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу за підсумками зустрічі лідерів України, Німеччини та Франції, яка відбулася напередодні у Берліні.

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"Ми констатували, що ця угода має бути укладена, і, звичайно, умови цієї угоди повинні виконуватися. Я хотів би зазначити, що ми нещодавно передали пропозиції щодо удосконалення цієї угоди, йдеться про механізми відводу (зброї - УНІАН), верифікації, і ми чітко цю позицію виклали. Ми сподіваємося, що найближчим часом в рамках відповідних форматів відбудеться детальне обговорення тексту і всіх складових цієї угоди", - сказав він, відповідаючи на питання УНІАН.

"Це питання було обговорено, і знов таки було обговорено, що можна зробити, щоб "натиснути" на Москву і забезпечити ними виконання відповідної домовленості. Терміни - зробити це якомога швидше", - уточнив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Порошенко заявляв, що угода про відведення від лінії зіткнення артилерії калібру менше 100 мм, мінометів і танків, має бути підписана не пізніше 3 серпня та імплементована після цього впродовж 10 днів.