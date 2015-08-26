Сайдік: бойовики готові пустити представників Червоного Хреста до в'язниць

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

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Сайдік розповів про результати сьогоднішніх зустрічей робочих підгруп контактної групи у Мінську, і зокрема результати зустрічі підгрупи з гуманітарних питань.

"Представники окремих районів Донецької області заявили про свою готовність надати Міжнародному комітету Червоного Хреста допуск до тих ув'язнених, які за даними української сторони бажають відбувати подальший термін покарання на підконтрольній Україні території", - заявив Мартін Сайдік.

Водночас він зазначив, що українська сторона розгляне можливості переміщення ув'язнених з окупованих територій Донбасу.