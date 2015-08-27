Порошенко хоче негайного припинення вогню на Донбасі і не чекати цілий тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, що відбулася в ході робочого візиту глави держави до Королівства Бельгія.

"Ми не знаємо, скільки це нам буде коштувати в плані убитих. Чому ми маємо чекати цілий тиждень до припинення вогню? Це є пряме зобов’язання російської сторони. З нашого боку ми припинили вогонь... Моя пропозиція - припинити вогонь відразу. Оскільки ми з цього боку це зробили", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася домогтися припинення вогню до 1 вересня.

"Контактна група вважає за необхідне з початком навчального року забезпечити стале припинення вогню на лінії зіткнення впродовж першого навчального тижня", - сказав спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік після засідання у Мінську.

За його словами, сторони повинні обмінятися інформацією про точне розташування шкіл, розташованих на лінії зіткнення, аби діти були у безпеці.