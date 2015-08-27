У штабі АТО повідомили про серйозні втрати української армії у секторі "М"

Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний, передає сайт Маріуполя 0629.com.ua.

"У нас дуже серйозні втрати, інформація щодо яких буде доведена пізніше. Почерк, яким бойовики ведуть вогонь, дуже схожий на почерк професійної російської армії", - наголосив Чепурний.

За його даними, починаючи з 16.00 учорашнього дня до 6.30, у секторі "М" сталося 20 обстрілів.

Зокрема, повідомив Чепурний, до 16.00 бойовики дотримувалися режиму припинення вогню, а потім вели вогонь без зупинки. До півночі в секторі сталося 13 обстрілів - 7 разів із артилерії 152-122 мм, 5 разів із мінометів 120 і 82 мм та 1 раз із РСЗВ "Град", який обстріляв позиції військових під Новогнатівкою.

Також 4 рази були обстріляні українські військові в Старогнатівці, 2 - у Чермалику і по 1 разу в Новогригорівці, Прохорівці, Богданівці, Лебединському, Орловському, Новоселівці-2.

Чепурний відзначив, що «бойовики вчиняли хитро - для того щоб українці не стріляли у відповідь, вони 7 разів після обстрілу запитували режим припинення вогню».

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З півночі в секторі сталося 7 обстрілів. 4 рази вогонь вівся по Богданівці, 2 рази по Старогнатівці та 1 раз по Чермалику. Найсильніший обстріл стався в Богданівці, де з 4.30 до 5.00 бойовики одночасно застосовували і САУ 152 мм та 81-мм міномети, повідомив прес-офіцер.

Як повідомляв УНІАН,бойовики сьогодні всю ніч поливали позиції сил АТОз "Градів", порушивши 90 разів режим припинення вогню.