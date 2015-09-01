Бойовики зі стрілецької зброї декілька разів обстріляли позиції сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Поблизу Донецька, з 18 години і до опівночі, бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї наші опорні пункти в Мар’їнці, Опитному, Авдіївці. А близько 19 та 23 години на південь від Авдіївки окупанти застосували гранатомет", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-центрі повідомили, що на Артемівському напрямку, о пів на 9 вечора, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по українських підрозділах у Санжарівці. А о 22 годині, по силах АТО неподалік Лозового, бив ворожий великокаліберний кулемет.

В Луганській області "близько опівночі зі сторони Сокільників противник зі стрілецької зброї обстріляв наші позиції в Кримському".

Загалом, упродовж вчорашньої доби – 31 серпня, бандформування 19 разів порушили режим припинення вогню.

"Сьогодні - 1 вересня з опівночі і до 6 ранку, вздовж усієї лінії розмежування противник зброю не застосовував", - підсумували в прес-центрі.