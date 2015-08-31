За добу в зоні АТО поранено 5 військових

12:51, 31 серпня 2015
Війна
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Остання доба в зоні проведення АТО пройшла без втрат серед українських військовослужбовців.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу в результаті перестрілок загиблих серед наших воїнів немає, але 5 військових отримали поранення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО також не загинув жоден український військовий, один отримав поранення.

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