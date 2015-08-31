За добу в зоні АТО поранено 5 військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу в результаті перестрілок загиблих серед наших воїнів немає, але 5 військових отримали поранення", - сказав він.

Читайте такожБойовики з гранатометів обстріляли позиції сил АТО в районі шахти Бутовка і селища Піски

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО також не загинув жоден український військовий, один отримав поранення.