В зоні АТО на двох напрямках помічено пересування піхотних груп бойовиків - ІС

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що в зоні проведення АТО зберігається відносне затишшя. Помічено пересування піхотних груп бойовиків на Луганському та Донецькому напрямках у районі населених пунктів Первомайськ, Попасна, Орехово, Кримське, Оленівка та Старогнатівка, також бойовики тричі відкривали вогонь - на Донецькому, Артемівському та Луганському напрямках.

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Також, за даними Тимчука, триває посилення нового батальйону російсько-терористичних військ, нещодавно перекинутого на Луганському напрямку (раніше група ІС повідомляла про перекидання). Зафіксовано прибуття 2-х бойових броньованих машин і 3-х бензовозів. Південніше н. п. Станиця Луганська виявлені нові обладнані вогневі позиції з 122-х мм гаубицями Д-30А.

Крім того, в районі н. п. Старобешеве бойовики продовжують зосереджувати сили і засоби. Зафіксовано прибуття армійських вантажівок з 3 од. 120-ти міліметрових мінометів на причепі. У цьому ж напрямку зафіксовано рух бронегрупи з 3-х танків і 2-х БТР. Між н. п. Тельманове та Старобешеве російсько-терористичні війська обладнують польові армійські склади, наразі відзначається перевезення та складування ящиків з боєприпасами.

Водночас, за інформацією ІС, з боку н. п. Донецьк у напрямку Ясинуватої висунулися 4 танки. У Петровський район Донецька прибули 2 мобільні установки ЗУ-23-2 у супроводі озброєних людей, одягнених як "козаки".

На приморському напрям у бік н. п. Жовтень перекинута бронегруппа терористів з 5-ти танків і 3-х БМП-1,2.