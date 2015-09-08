Після вчорашнього затишшя у зоні АТО бойовики знову вдалися до збройних провокацій - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Якщо майже до 18 години, вздовж лінії розмежування обстрілів не було, то після 6 вечора ворог продовжив збройні провокації.

Так, близько 18 години, в районі населеного пункту Сизе, що на Луганському напрямку, диверсійно-розвідувальна група бойовиків - до 7 осіб - за підтримки стрілецької зброї і гранатометів намагалася обійти опорний пункт сил АТО. Унаслідок бойового зіткнення противник відступив.

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"Крім того, о 18.25 злочинці зі стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи в Майорську, на Артемівському напрямку. А близько 23 години бандити били з 82-міліметрового міномету по українських позиціях у Мар’їнці", - йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж минулої доби проросійські бандформування тричі порушили перемир’я.

Після опівночі, 8 вересня о 1.40 в районі селища Сизе, неподалік опорного пункту сил АТО, де кілька годин тому відбувся бій, ворожі диверсанти знову невдало намагалися прорвати оборону українських військових.