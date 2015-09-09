Турчинов: Загроза наступу Росії зберігається, але у Путіна немає "жодного козиря"

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов в програмі "Лівий Берег" із Сонею Кошкіною на "24 каналі".

"Ми їх фактично притиснули. І у Путіна немає жодних аргументів сказати: "Бачите, знову зірвані Мінські угоди, знову Україна не виконує взяті на себе зобов'язання". І тут жодного козиря у Путіна немає, усі спроби приховати свої злочини під якісь політичні гасла у нього сьогодні відсутні", – наголосив Турчинов.

Секретар РНБО нагадав, що російські війська досі перебувають на території України і їм надалі приходить підкріплення.

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"Поки ми бачимо, як сконцентровані російські війська, ми бачимо ту підготовку, той ресурс, який вони системно звозять на окуповані території (озброєння, військову техніку, боєкомплекти), ми чітко розуміємо, що це регулярні Збройні сили Російської Федерації, які можуть перейти у наступ в будь-яку хвилину", - наголосив Турчинов.

На його думку, зараз Путін намагається торгуватися із Заходом, готується "до спроби ведення переговорів зі США", які відбудуться під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Турчинов додав, що російські провокації в Україні не завершаться і "ми повинні бути готовими відбити наступ у будь-який момент".