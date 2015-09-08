Перша зустріч Порошенка і Дуди відбудеться під час Генасамблеї ООН

Також цього року відбудеться обмін візитами президентів Польщі та України.

Про це повідомила прес-служба президента Польщі, інформує Польське радіо.

Крім того, планується відновити роботу Консультаційного комітету глав держав.

Це тільки частина рішень щодо «дорожньої карти» польсько-українських відносин, яку 4 вересня у Києві обговорив міністр, спеціальний посланник президента Польщі Кшиштоф Щерський. Державний секретар Канцелярії президента Польщі провів зустрічі із Порошенком, прем’єром Арсенієм Яценюком та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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Співрозмовники обговорювали чотири сфери: безпеки і миру у Східній Європі, здійснення контролю над кордоном Європейського Союзу, роль Польщі у втіленні Угоди про асоціацію й Угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною, а також питання систематичного і послідовного історичного і національного діалогу між двома країнами.

Нагадаємо, що засідання Генеральної асамблеї ООН відбудеться в кінці вересня. Участь у ній візьмуть лідери США, Франції, Китаю. Слід сказати, що участь Путіна в засіданні буде першим за десять років.

На асамблеї розглянуть ряд питань. серед яких можливість створення трибуналу по справі падіня малазійського "Боїнга" в Донецькій області та обмеження права вето Росії в Раді Безпеки ООН.