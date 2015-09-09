У зоні АТО диверсійні групи бойовиків пожвавили "партизанську війну" - речник Генштабу ЗСУ

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"З одного боку ми спостерігаємо значне зменшення інтенсивності обстрілів позицій сил Антитерористичної операції. З іншого боку ми спостерігаємо пожвавлення так званої партизанської війни, тобто бойовики, представники диверсійно-розвідувальних груп оминають автошляхи, закладають фугаси, встановлюють свої розтяжки, на яких підриваються як мирні мешканці, так і військовослужбовці, які входять до складу сил Антитерористичної операції, і це на сьогоднішній день проблема", - зазначив Селезньов.

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Речник Генштабу ЗСУ повідомив, що в період з 26 по 31 серпня кількість обстрілів позицій сил Антитерористичної операції була зафіксована на рівні 327 обстрілів, а в період з 1 по 6 вересня, таких обстрілів зафіксовано 65.

"Тобто ми спостерігаємо значне, більш ніж п'ять разів скорочення інтенсивності обстрілів наших позицій", - сказав Селезньов.

Також речник Генштабу ЗСУ повідомив, що за минулий тиждень лише двічі бойовики використовували зброю, яка заборонена Мінськими угодами.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.