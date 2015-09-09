Генштаб: Розслідування викрадення десантників можливе лише після їх повернення з окупованого Криму

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу України в Facebook.

"Щодо зникнення трьох військовослужбовців 79 окремої аеромобільної бригади старшого солдата Юрова О.І. та солдатів Орленка О.О. і Мекшуна К.М. повідомляємо, що повне та неупереджене розслідування цієї події можливе лише після повернення цих військовослужбовців на територію України", - наголошують у Генштабі.

При цьому зазначають, що "відео та аудіо записи, зроблені за невідомих обставин не дають можливості встановити істину".

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Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму заявила, що передасть Україні трьох викрадених українських десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади, обвинувачених у незаконному перетині «російського кордону».

Вранці 5 вересня стало відомо про зникнення трьох військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади - старшого солдата і двох солдатів.

За даними Генштабу, вночі в цей район під'їжджали два автомобілі (УАЗ і УРАЛ) з боку окупованої території Криму. Можливе незаконне затримання українських військовослужбовців. При цьому зброя, патрони і документи військовослужбовців залишилися в розташуванні підрозділу.

7 вересня стало відомо, що десантників затримала прикордонна служба ФСБ Росії. За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.