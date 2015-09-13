ЗСУ використовують перемир'я на Донбасі для підготовки техніки та особового складу - Полторак

Про це у Харкові під час урочистостей з нагоди Дня танкіста заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНІАН.

Глава оборонного відомства констатував, що перемир'я на Донбасі дотримується, обстріли спостерігаються лише поодинокі та зі стрілецької зброї.

“Останнім часом зона проведення антитерористичної операції перебуває у стабільному стані. Обстріли, їх небагато, наприклад, вчора їх було три, два дні тому взагалі не було, як правило, це постріли зі стрілецької зброї. Перемир'я на фронті в цілому зберігається", - констатував Полторак.

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За його словами, це дає змогу зосередитися на забезпеченні та підготовці війська.

“Це дає нам можливість краще підготувати й особовий склад, і техніку. Звичайно, передбачити в подальшому дії терористичних угрупувань дуже важко. Ми цей момент використовуємо для того, щоб забезпечити (армію — УНІАН), підготуватися до зими, а також підготувати особовий склад, який сьогодні є і із зони АТО, і у нас практично всі полігони забиті особовим складом, де вони проводять навчання”, - сказав Полторак.

“Треба готуватися, готувати армію, щоб вона була міцною і спроможною захистити наші кордони”, - підсумував міністр.