У ВМС США назвали навчання "Сі Бриз-2015" найкращими з усіх проведених

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник навчань від ВМС США капітан 1 рангу Дромерхаузер сьогодні в Одесі на церемонії закриття маневрів.

«Жодна людина, жодні Збройні сили, державні установи чи країни не здатні наодинці досягти рівня можливостей, які існують в коаліції партнерів, що співпрацюють між собою. У цьому є сила й перевага військово-морських сил. Заради цього ми повинні залишатися пильними й далі створювати глобальні альянси, які сприятимуть розвитку взаємодопомоги, відповідатимуть нашим спільним інтересам», - заявив Дромерхаузер.

За його словами, 14-й «Сі Бриз», був найкращим з усіх проведених навчань, адже армійці мали можливість тренуватися пліч-о-пліч на землі, у повітрі та на морі, починаючи з елементів боротьби за живучість корабля, і закінчуючи операцією з морського протиборства.

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Як повідомляв УНІАН, «Сі Бриз-2015» за участю військовослужбовців 12 країн відбувався із 31 серпня до 12 вересня у Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. Темою навчань було проведення багатонаціональної операції у кризовому регіоні.