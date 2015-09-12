У ВМС США назвали навчання "Сі Бриз-2015" найкращими з усіх проведених

21:41, 12 вересня 2015
Суспільство
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Навчання «Сі Бриз-2015», які щойно завершилися, покращили здатність військовослужбовців реагувати на кризові ситуації, підвищили тактичну майстерність, зміцнили партнерство та дружбу.

mil.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник навчань від ВМС США капітан 1 рангу Дромерхаузер сьогодні в Одесі на церемонії закриття маневрів.

«Жодна людина, жодні Збройні сили, державні установи чи країни не здатні наодинці досягти рівня можливостей, які існують в коаліції партнерів, що співпрацюють між собою. У цьому є сила й перевага військово-морських сил. Заради цього ми повинні залишатися пильними й далі створювати глобальні альянси, які сприятимуть розвитку взаємодопомоги, відповідатимуть нашим спільним інтересам», - заявив Дромерхаузер.

За його словами, 14-й «Сі Бриз», був найкращим з усіх проведених навчань, адже армійці мали можливість тренуватися пліч-о-пліч на землі, у повітрі та на морі, починаючи з елементів боротьби за живучість корабля, і закінчуючи операцією з морського протиборства.

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Як повідомляв УНІАН, «Сі Бриз-2015» за участю військовослужбовців 12 країн відбувався із 31 серпня до 12 вересня у Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. Темою навчань було проведення багатонаціональної операції у кризовому регіоні.

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