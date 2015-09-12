Сьогодні у зоні АТО бойовики тільки один раз порушили перемир'я - штаб
20:09, 12 вересня 2015Війна
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Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції зберігалася відносна тиша, з 6.00 до 18.00 терористи лише один раз порушили перемир’я.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«О 16.35 в районі населеного пункту Сизе, що на Луганщині диверсійно-розвідувальна група бойовиків до 10 чоловік наблизившись до нашого опорного пункту й відкрила вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї. В результаті вмілих дій бійців АТО ворог відступив. З нашої сторони втрат немає», - сказано у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, загалом, протягом 11 вересня незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші.
А вже сьогодні, 12 вересня з опівночі і до 6 ранку, в зоні АТО обстрілу не було, зазначають у штабі АТО.
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