Сьогодні у зоні АТО бойовики тільки один раз порушили перемир'я - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«О 16.35 в районі населеного пункту Сизе, що на Луганщині диверсійно-розвідувальна група бойовиків до 10 чоловік наблизившись до нашого опорного пункту й відкрила вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї. В результаті вмілих дій бійців АТО ворог відступив. З нашої сторони втрат немає», - сказано у повідомленні.

Читайте такожЗ'явилося перше відео з екс-ватажком бойовиків Пургіним після перевороту у "ДНР"

Як повідомляв УНІАН, загалом, протягом 11 вересня незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші.

А вже сьогодні, 12 вересня з опівночі і до 6 ранку, в зоні АТО обстрілу не було, зазначають у штабі АТО.