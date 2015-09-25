Бойовики 4 рази порушили перемир'я, зосередивши вогонь на двох напрямках - штаб

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Загалом упродовж вчорашньої доби бандформування 4 рази порушували перемир’я. Два рази злочинці відкривали вогонь поблизу Донецька, ще два випадки зафіксовані на Артемівському напрямку.

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"Також вже сьогодні на Артемівському напрямку близько 1 ночі проросійські найманці обстрілювали з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї український опорний пункт у районі селища Зайцеве", - йдеться у повідомленні штабу.