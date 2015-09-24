Вночі бойовики обстріляли українські позиції у Кримському, Зайцевому і Красногорівці - штаб

Про це у Facebook повідомив прес-центр антитерористичної операції.

Наприкінці минулої доби з боку Слов'яносербська близько 21.00, 22.00 і 23.00 бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали український опорний пункт у селищі Кримське (Луганська область).

Також, близько 18.00 на артемівському напрямку, біля селища Золоте, найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українській мобільній групі.

В цілому, протягом вчорашньої доби проросійські бандформування чотири рази порушили перемир'я.

"Вже сьогодні, 24 вересня, о першій годині ночі під вогонь великокаліберного кулемета і стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції в селищі Зайцеве", - говориться в повідомленні.

А близько 2.00 бойовики з боку Старомихайлівки гатили з 122-мм артилерії по опорного пункту сил АТО в Красногорівці, що неподалік від Донецька.

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Як повідомляв УНІАН, протягом 22 вересня з опівночі і майже до 18.00 незаконні збройні формування дотримувалися перемир'я, однак увечері вони знову обстрілювали українські позиції на артемівському напрямку.

Протягом доби незаконні збройні формування дев'ять разів порушили перемир'я.