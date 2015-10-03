Сили АТО розпочали відведення легкого озброєння від лінії розмежування - Генштаб

Як зазначається у повідомленні прес-служби Генерального штабу Збройних сил України, йдеться не тільки про артилерію калібром менше 100 мм, а й про танки і міномети.

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"Нині складаються та узгоджуються з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ списки озброєння, що має бути відведено на визначені відстані. Процес відведення озброєння триватиме у погоджені Мінськими домовленостями терміни, поетапно, за умови повного контролю з боку міжнародних спостерігачів та дотримання режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив, що українська сторона із 3 жовтня розпочне відведення техніки та озброєння калібром до 100 від лінії розмежування на Донбасі.

"Ми розпочинаємо відведення легкого озброєння. Обговорено процедуру, і відведення має розпочатися за добу", – сказав Порошенко.

За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 добу. Визначено етапність відведення, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту.

"Мова йде не лише про артилерію калібру менше 100 міліметрів, але й про танки та міномети. Це те, від чого зазнають найбільших втрат і що буде сприяти забезпеченню стабілізації ситуації і чіткому дотриманню режиму припинення вогню", – підкреслив Порошенко.