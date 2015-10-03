Порошенко: відведення легкого озброєння на Донбасі триватиме 41 добу

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, інформуючи про підсумки зустрічі у «нормандському форматі» 2 жовтня в Парижі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми розпочинаємо відведення легкого озброєння. Обговорено процедуру, і відведення має розпочатися за добу», – сказав Порошенко. За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 добу. Визначено етапність відведення, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту. «Мова йде не лише про артилерію калібру менше 100 міліметрів, але й про танки та міномети. Це те, від чого зазнають найбільших втрат і що буде сприяти забезпеченню стабілізації ситуації і чіткому дотриманню режиму припинення вогню», – підкреслив Порошенко.

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Також, за його словами, «ми домовилися кардинально змінити функцію ОБСЄ». ОБСЄ повинно мати безперешкодний доступ до всіх окупованих територій, включно з українсько-російським кордоном. «Чітко зафіксовано наші домовленості – ніхто не має перешкоджати інспекторам ОБСЄ», – повідомив президент. Також прийнято рішення про збільшення чисельності місії ОБСЄ та розширення її мандату.

Крім того, домовлено, що під егідою ОБСЄ розпочнеться розмінування територій при допомозі Німеччини та Франції. «Величезна кількість втрат у нас – не від обстрілів, а через підриви на розтяжках та вихід на мінні поля. Ми намагаємось прискорити процедуру розмінування, щоб не допустити загибелі мирних мешканців», – зазначив Порошенко.

Крім того, було наголошено на неприйнятності використання проти ОБСЄ засобів радіоелектронної боротьби, які поставляє Росія. «Це протирічить Мінським домовленостям, і засоби спостереження ОБСЄ також мають мати безперешкодний доступ», – сказав президент України, наголосивши, що всі порушення будуть ретельно розслідуватись.

Також, за словами глави держави, всі учасники переговорів твердо і чітко наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня та 1 листопада. «Досягнута спільна позиція про те, що, відповідно до Мінських домовленостей, вибори мають відбуватися виключно за українськими законами, критерії виборчого процесу мають відповідати критеріям ОБСЄ, міжнародні спостерігачі, включно зі спостерігачами ОБСЄ, мають моніторити виборчий процес», – сказав Порошенко.

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Глава держави висловив обережне сподівання про те, що «результати домовленостей у «нормандському форматі» будуть доведені відповідним сторонам для прийняття відповідних рішень».

На уточнююче запитання журналістів про те, чи означають ці домовленості кінець війни, президент сказав: «Це означає, що є перемир’я. Війна буде закінчена, коли буде звільнений останній клаптик землі. Поки у нас є окуповані території, війна не закінчилась».

Говорячи про санкції, президент повідомив, що санкції проти Росії будуть діяти, поки не будуть виконані усі пункти Мінських домовленостей. При цьому він відзначив, що учасники переговорів обговорили кожен пункт і «по кожному є над чим працювати».