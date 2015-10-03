Сьогодні на Донбасі розпочинається відведення зброї калібром до 100 мм

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Сьогодні в другій половині дня розпочнеться рух техніки на визначені майданчики. Ми чекаємо такої ж роботи і від бойовиків, які поспішили вже казати, що якась танкова колона (їхня) вирушила, але ніхто не знає, куди, на які майданчики, оскільки представникам ОБСЄ про це не повідомлялося і вони не запрошувалися", - сказав Лисенко.

За його словами, "це - перший етап відведення озброєння, техніки, в тому числі танків на відстань, яка складає 15 км".

Лисенко зазначив, що вранці вже відбулися організаційні роботи, зокрема, складено списки техніки, озброєнь із внесенням записів їх технічних номерів, визначено маршрути руху, майданчики зберігання, про що відповідним чином поінформовано представників ОБСЄ.

Читайте такожУ Парижі домовилися про вивід іноземних військ з України та відновлення контролю над кордоном

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн «нормандського формату» в Парижі заявив, що українська сторона із 3 жовтня розпочне відведення техніки та озброєння калібром до 100 від лінії розмежування на Донбасі.

«Ми розпочинаємо відведення легкого озброєння. Обговорено процедуру, і відведення має розпочатися за добу», – сказав тоді Порошенко.

За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 добу. Визначено етапність відведення, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту. «Мова йде не лише про артилерію калібру менше 100 міліметрів, але й про танки та міномети. Це те, від чого зазнають найбільших втрат і що буде сприяти забезпеченню стабілізації ситуації і чіткому дотриманню режиму припинення вогню», – підкреслив Порошенко.