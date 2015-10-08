ОБСЄ продовжує фіксувати важке озброєння бойовиків на Маріупольському напрямку

Про це йдеться у звіті за 7 жовтня, опублікованому сьогодні.

Інструктори ОБСЄ заявляють, що за допомогою безпілотного літального апарату продовжують спостерігати за наявністю на підконтрольних бойовикам "ДНР" територіях важкого озброєння, що є порушенням визначених Мінськими угодами ліній для його відведення.

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Зокрема, безпілотник місії помітив "в районі Сонцевого (60 км на північний схід від Маріуполя) дванадцять основних бойових танків, в районі Мічуриного (56 км на північний схід від Маріуполя) три танки і в районі Козлівки (42 км на схід від Маріуполя) чотири 122-мм самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика".