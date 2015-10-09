ОБСЄ підтверджує відведення ЗСУ танків від лінії розмежування
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) підтверджує надану інформацію українською стороною про відведення Збройними силами України танків від лінії розмежування.
Про це йдеться у звіті місії за 8 жовтня, опублікованому сьогодні.
"Спеціальна моніторингова місія знову відвідала усі місця зберігання (сховища для відведеного озброєння) українських Збройних сил у Луганській області, куди були відведені танки як це обумовлено у паризькому додатку (до Мінських угод). Усі танки, які раніше було зафіксовано, знаходилися відведеними", - сказано у звіті.
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Як повідомляв УНІАН, сили Антитерористичної операції проводять підготовчі роботи з відведення артилерії калібру 85 міліметрів від лінії розмежування у Луганській області.
Речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко 7 жовтня заявив, що у Луганській області українські танки повністю відведені на погоджену відстань.