ОБСЄ підтверджує відведення ЗСУ танків від лінії розмежування

Про це йдеться у звіті місії за 8 жовтня, опублікованому сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія знову відвідала усі місця зберігання (сховища для відведеного озброєння) українських Збройних сил у Луганській області, куди були відведені танки як це обумовлено у паризькому додатку (до Мінських угод). Усі танки, які раніше було зафіксовано, знаходилися відведеними", - сказано у звіті.

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Як повідомляв УНІАН, сили Антитерористичної операції проводять підготовчі роботи з відведення артилерії калібру 85 міліметрів від лінії розмежування у Луганській області.

Речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко 7 жовтня заявив, що у Луганській області українські танки повністю відведені на погоджену відстань.