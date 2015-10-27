У Мінську домовилися про обмін полоненими на Донбасі у форматі 11 на 9

Про це повідомив сьогодні журналістам спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

Українська сторона планує звільнити 11 осіб, а терористи - 9.

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"Одночасне звільнення відбудеться 29 жовтня. У цьому мають намір брати участь представники Міжнародного комітету Червоного Хреста", - повідомив Сайдік.

Раніше УНІАН повідомляв, що після тривалих переговорів, спільно проведених СБ та Гуманітарною підгрупою Тристоронньої контактної групи в Мінську, 16 жовтня представники "ЛНР" і "ДНР" зірвали операцію зі звільнення незаконно утримуваних заручників.