У Мінську домовилися про обмін полоненими на Донбасі у форматі 11 на 9
20:13, 27 жовтня 2015Війна
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Сторони Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації в Україні досягли домовленості про звільнення 29 жовтня 20 заручників.
REUTERS
Про це повідомив сьогодні журналістам спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.
Українська сторона планує звільнити 11 осіб, а терористи - 9.
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"Одночасне звільнення відбудеться 29 жовтня. У цьому мають намір брати участь представники Міжнародного комітету Червоного Хреста", - повідомив Сайдік.
Раніше УНІАН повідомляв, що після тривалих переговорів, спільно проведених СБ та Гуманітарною підгрупою Тристоронньої контактної групи в Мінську, 16 жовтня представники "ЛНР" і "ДНР" зірвали операцію зі звільнення незаконно утримуваних заручників.
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