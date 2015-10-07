В полоні бойовиків залишаються 153 українці - Тандіт

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

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"На сьогодні ми бачимо там (в полоні) 153 людини, сподіваємося, що всі вони живі", – заявив Тандіт.

Як повідомлялося, з другого жовтня в зоні АТО спостерігається певне затишшя. У Луганській області українські військові завершили відведення танків.