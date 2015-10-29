У Сватовому горять склади з боєприпасами, чути вибухи - ЗМІ (відео)

За словами жителів міста, склади горять у районі Сватівського молокозаводу, через детонацію чути вибухи, передає "112 Україна".

Наразі мобільний зв'язок там не працює.

Інформацію про пожежу підтвердив заступник голови Луганської ВЦА Юрій Клименко.

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"Найімовірніше, вибухи лунають з території молокозаводу, де розташована одна з військових частин. Люди припускають, що, швидше за все, вибухають снаряди. Люди зараз налякані, особливо на території кварталу Луначарського, який розташований дуже близько до цієї території", - повідомив кореспондент.