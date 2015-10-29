У Сватовому горять склади з боєприпасами, чути вибухи - ЗМІ (відео)
21:21, 29 жовтня 2015Суспільство
2113 0
У Сватовому Луганської області горять склади з боєприпасами.
У Сватовому чути вибухи / Скріншот із відео
За словами жителів міста, склади горять у районі Сватівського молокозаводу, через детонацію чути вибухи, передає "112 Україна".
Наразі мобільний зв'язок там не працює.
Інформацію про пожежу підтвердив заступник голови Луганської ВЦА Юрій Клименко.
Читайте такожВночі у Полтаві вибухнув автомобіль з боєприпасами (фото, відео)
"Найімовірніше, вибухи лунають з території молокозаводу, де розташована одна з військових частин. Люди припускають, що, швидше за все, вибухають снаряди. Люди зараз налякані, особливо на території кварталу Луначарського, який розташований дуже близько до цієї території", - повідомив кореспондент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter