У Сватовому число постраждалих від вибухів зросло до 8 – Шкіряк

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає "112 Україна".

"Сьогодні сил і засобів МВС, ДержНС, Міноборони, СБУ, МОЗ достатньо для того, щоб адекватно реагувати на всі виклики. Звичайно, вся допомога, яка необхідна людям в епіцентрі цієї події і в самому Сватовому, надається. Робиться все можливе для ліквідації", - зазначив Шкіряк.

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За його словами, незважаючи на те, що правоохоронці відпрацьовують кілька версій події, "треба утриматися від констатації конкретики, оскільки реально можна буде говорити про версії після того, як на місці трагедії, на місці виникнення пожежі на території складу, працюватимуть слідчо-оперативні групи і комісія, яка з'ясує всі можливі варіанти".

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося більше 3 тисяч тонн боєприпасів, почалася пожежа. Раніше в ДержНС повідомили, що в результаті трагедії загинули двоє людей, ще четверо травмовані.