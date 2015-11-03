Під Трьохізбенкою бойовики обстріляли блокпост, поранено троє бійців 92-ї бригади

У результаті було поранено 3 військовослужбовців 92-ї окремої механізованої бригади, повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Як ідеться в повідомленні, двом з них була надана медична допомога на місці, третього було доставлено до лікарні у місті Сєвєродонецьк.

«Терористи після тривалого затишшя знову взялися за старе. Нехтуючи Мінськими домовленостями вони цинічно обстріляли опорний пункту у Трьохізбенці», – наголосив керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Читайте такожВночі бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали позиції сил АТО в районі Пісків

Загалом, за інформацією прес-центру АТО, 3 листопада на Донбасі пройшов напружено, з 6 ранку і до 18.00 терористи 9 разів вдавалися до провокаційних дій і 9 разів вели прицільний вогонь по позиціям ЗСУ.

"Терористи, розпочинаючи з 6.07 ранку, вели вогонь по нашим позиціям з стрілецької зброї та автоматичних гранатометів в районі Авдіївки, Опитного, Пісків, Щастя. Також по Авдіївці працював і снайпер. Обстрілювали терористи наших військових і в районі Трьохізбенки, використовуючи гранатомети", - наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, з боку бойовиків на Донбасі продовжують фіксуватися збройні провокації, в останні дні їх кількість зросла.

Нагадаємо, сили АТО 5 листопада почнуть відведення мінометів калібром менше 120 мм в Донецькій області, яке планується закінчити 8 листопада.