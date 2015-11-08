Бойовики продовжують ескалацію конфлікту – штаб АТО

Вчора ввечері у зоні проведення АТО російсько-терористичні найманці продовжили ескалацію конфлікту.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, на артемівському напрямку з автоматичних та протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок бойовики чотири рази обстріляли Зайцеве.

На донецькому з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї п’ять разів обстріляли Опитне, тричі вели вогонь по Красногорівці, двічі по Авдіївці, а також по Піскам та Новгородському.

На маріупольському напрямку бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по Гранітному.

«У той час, коли українська сторона повністю дотримується Мінських домовленостей, завершила відведення мінометів калібром до 100 мм, прихильники так званого “Руського миру” продовжують обстрілювати мирні населені пункти. Близько 21 години вони з 82 мм міномета обстріляли Новоселівку Другу», - зазначають у штабі АТО.