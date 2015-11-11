У секторі "М" один боєць поранений під час обстрілу, інший загинув, підірвавшись на міні

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя з посиланням на прес-службу сектора "М".

За даними прес-служби, під Маріуполем бойовики відкривали вогонь по Старогнатівці і Гранітному: «10 листопада в секторі «М» формування «ДНР» продовжували вести вогонь по позиціях ВСУ. Зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів вівся вогонь по Старогнатівці і Гранітному».

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У прес-службі сектору «М» уточнили, що за минулу добу зафіксовано два обстріли позицій Збройних сил.

З 9:57 до 10:10 по опорних пунктах у Старогнатівці вівся прицільний вогонь із стрілецької зброї з глушником. Постраждалих серед особового складу ЗСУ немає.

О 10:30 по південній околиці Гранітного зі стрілецької зброї і гранатометів було відкрито вогонь. Поранено військовослужбовця.

В обох випадках вогонь у відповідь з боку ВСУ не відкривався.

У секторі «М» від вибуху міни загинув військовослужбовець. Трагедія сталася під Волновахою.

На даний момент бойових зіткнень не зафіксовано.