У секторі "М" один боєць поранений під час обстрілу, інший загинув, підірвавшись на міні
Один боєць у секторі "М" був поранений під час обстрілу, інший підірвався на міні й загинув.
Про це повідомляє сайт міста Маріуполя з посиланням на прес-службу сектора "М".
За даними прес-служби, під Маріуполем бойовики відкривали вогонь по Старогнатівці і Гранітному: «10 листопада в секторі «М» формування «ДНР» продовжували вести вогонь по позиціях ВСУ. Зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів вівся вогонь по Старогнатівці і Гранітному».
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У прес-службі сектору «М» уточнили, що за минулу добу зафіксовано два обстріли позицій Збройних сил.
З 9:57 до 10:10 по опорних пунктах у Старогнатівці вівся прицільний вогонь із стрілецької зброї з глушником. Постраждалих серед особового складу ЗСУ немає.
О 10:30 по південній околиці Гранітного зі стрілецької зброї і гранатометів було відкрито вогонь. Поранено військовослужбовця.
В обох випадках вогонь у відповідь з боку ВСУ не відкривався.
У секторі «М» від вибуху міни загинув військовослужбовець. Трагедія сталася під Волновахою.
На даний момент бойових зіткнень не зафіксовано.