За добу в зоні АТО загинув один військовий і шестеро зазнали поранень – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих військових немає і лише один отримав поранення - це сталося в Майорську. І вчора вранці неподалік міста Курахове Донецької області перекинувся БТР, внаслідок цього загинув один та було поранено 5 військовослужбовців Державної прикордонної служби України", - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, бойовики минулої доби вели обстріли на всіх напрямках у зоні АТО на Донбасі.