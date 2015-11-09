За добу в зоні АТО загинув один військовий і шестеро зазнали поранень – Лисенко
13:03, 09 листопада 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України один український військовослужбовець загинув і шестеро зазнали поранень.
За добу в зоні АТО загинув один військовий / ТСН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих військових немає і лише один отримав поранення - це сталося в Майорську. І вчора вранці неподалік міста Курахове Донецької області перекинувся БТР, внаслідок цього загинув один та було поранено 5 військовослужбовців Державної прикордонної служби України", - повідомив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, бойовики минулої доби вели обстріли на всіх напрямках у зоні АТО на Донбасі.
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