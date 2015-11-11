Військові відбили дві атаки диверсантів в районі Новозванівки, ворог зазнав втрат

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Майорськ та Зайцеве.

За даними прес-центру, о 22.00 російсько-терористичні найманці намагалися атакувати позиції наших військових в районі Новозванівки.

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"При наближенні ДРГ було прийнято рішення відкрити вогонь на ураження. Противник відступив та спробував обійти з лівого флангу. При повторній спробі атаки відкрито вогонь на ураження. Забравши загиблих та поранених загарбники відступили", - йдеться в повідомленні.

Протягом останньої доби терористи продовжили обстріли наших позицій на Артемівському на Донецькому напрямках. З 82 мм. м... Posted by Прес-центр АТО on 10 листопада 2015 р.

Зазначається, що на Донецькому напрямку – з стрілецької зброї та гранатометів бандити вели вогонь по Авдіївці, Піскам та Мар’їнці. Крайній обстріл відбувся після 02.00 по Авдіївці.

Нагадаємо, за словами волонтера та засновника благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги, бойовики намагаються захопити шматок території на горлівському напрямку



