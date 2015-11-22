Бойовики порушили "режим тиші" біля міста Щастя
На Донецькому напрямку двома "гарячими точками" залишаються північні окраїни Горлівки та західні околиці Донецька.
Вчора бойовики вперше протягом тижня порушили режим тиші біля міста Щастя Луганської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник
"Вперше за тиждень противник порушив режим тиші в Щастя. Пізно ввечері близько першої години з правого боку Сіверського Дінця йшов обстріл наших позицій з гранатометів та 82-мм міномета. Далі по лінії фронту аж до Світлодарська режим тиші дотримувався зразково", - сказав Мотузяник.
За його словами, на Донецькому напрямку двома "гарячими точками" залишаються північні окраїни Горлівки та західні околиці Донецька. Бойові дії ведуться в основному в другій половині дня. Для провокаційних обстрілів ворог застосовує стрілецьку зброю та гранатомети. Крім цього, біля Маріїнки і Красногорівки бойовики двічі застосували 82-мм міномети. Найбільша кількість ворожих провокацій зафіксовано в Зайцево, Пісках та Мар'їнці.
На Маріупольському напрямку ворог проявляв активність біля с. Чермалик, один раз відкривши вогонь з лівого берега Кальміусу.
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Як зазначив Мотузяник, також дещо неспокійно вчора було в Широкіно, де противник здійснив кілька провокацій, застосувавши зокрема, 82-мм міномет та гранатомети.