Бойовики порушили "режим тиші" біля міста Щастя

Вчора бойовики вперше протягом тижня порушили режим тиші біля міста Щастя Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник

"Вперше за тиждень противник порушив режим тиші в Щастя. Пізно ввечері близько першої години з правого боку Сіверського Дінця йшов обстріл наших позицій з гранатометів та 82-мм міномета. Далі по лінії фронту аж до Світлодарська режим тиші дотримувався зразково", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку двома "гарячими точками" залишаються північні окраїни Горлівки та західні околиці Донецька. Бойові дії ведуться в основному в другій половині дня. Для провокаційних обстрілів ворог застосовує стрілецьку зброю та гранатомети. Крім цього, біля Маріїнки і Красногорівки бойовики двічі застосували 82-мм міномети. Найбільша кількість ворожих провокацій зафіксовано в Зайцево, Пісках та Мар'їнці.

На Маріупольському напрямку ворог проявляв активність біля с. Чермалик, один раз відкривши вогонь з лівого берега Кальміусу.

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Як зазначив Мотузяник, також дещо неспокійно вчора було в Широкіно, де противник здійснив кілька провокацій, застосувавши зокрема, 82-мм міномет та гранатомети.