У четвер бойовики вже 49 разів обстріляли позиції сил АТО на Донеччині - розвідка

15:30, 19 листопада 2015
Війна
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Розвідка Міноборони повідомляє, що 19 листопада бойовики вже 49 разів обстріляли позиції сил АТО в Донецькій області.

ато военные донбасс / УНИАН

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною з ризиками початку локальних бойових дій", - зазначається у ньому.

За даними Міноборони, 19 листопада противником здійснено вже 49 обстрілів зі стрілецької зброї (в тому числі РПГ, АГС) та 82-мм мінометів, з них 32 – на Донецькому напрямку (у районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Опитного, Пісок, Новгородського, шахти "Бутовка"), 15 – на Слов’янському напрямку (Лозове, Майорськ, Троїцьке), один обстріл – на Волноваському напрямку (Гранітне), ще один – на Маріупольському (Широкине).

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Також повідомляється, что українські силовики продовжують інформувати ОБСЄ щодо порушення противником Мінських домовленостей, зокрема про наявність у районах Луганська, Горлівки, Донецька, Роздольного, Самсонового танків та артилерійських систем противника калібром понад 100-мм (САУ).

За даними розвідки, основні зусилля противника зосереджені на уточненні оперативних планів застосування російських окупаційних військ; підтриманні підрозділів 1-го "армійського корпусу" у готовності до виконання завдань за призначенням без підтримки штатних підрозділів ЗС РФ; посиленні передових підрозділів 1-го та 2-го АК на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов’янському та Донецькому напрямках; логістичному забезпеченні частин та підрозділів 1-го та 2-го АК, а також підготовці танкових, мотострілецьких та артилерійських підрозділів 1-го та 2-го АК.

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Встановлено, що з метою перевірки стану справ у з’єднаннях і частинах 1 АК 12 командування резерву Південного ВО ЗС РФ до Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС Росії, яку очолює один із заступників начальника російського Генштабу.

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