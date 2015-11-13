Бойовики обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів сили АТО у Зайцевому та Щасті

Терористи обстрілювали із гранатометів і великокаліберних кулеметів позиції сил АТО і Зайцевому та Щасті.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

Читайте такожАналітики Stratfor: у бойовиків більше немає причин дотримуватися перемир'я

13 листопада терористи продовжили обстрілювати наші позиції, зазначає прес-центр.

«Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстріляли Зайцеве та Щастя. Також найманці здійснили 5 провокаційних обстрілів наших позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Опитного, Майорська та Зайцевого», - наголошується в повідомленні.