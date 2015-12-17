Бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку - штаб
Минулої ночі бойовики близько 20 разів намагалися провокувати сили АТО на відкриття вогню у відповідь, але важку зброю не застосовували.
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.
Відзначається, що найбільш напруженою залишається ситуація на Донецькому напрямку.
З вечора до опівночі зафіксовано обстріл українських сил зі стрілецької зброї в Пісках і Опитному. По Пісках та Авдіївці також увечері працювали ворожі снайпери.
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"Неподалік від тимчасово окупованої Горлівки з гранатометів і великокаліберних кулеметів бандити вели неприцільний вогонь по Ленінському та Зайцевому. Біля Світлодарська - з великокаліберних кулеметів по Луганському", - йдеться в повідомленні.
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Після опівночі зафіксовано 4 випадки порушення умов припинення вогню з боку бойовиків. Всі вони - зі стрілецької зброї в районі Пісків.
"Українські захисники на збройні провокації агресора не піддавалися", - наголосили у штабі.