Окупація Комінтернового: бойовики погрожують жителям розправою й вимагають псевдосвідчень проти сил АТО

Про це йдеться у відеозаяві речника Антитерористичної операції Антона Мироновича на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

За його словами, не спадає напруження поблизу Комінтернового. "Сьогодні перед приїздом до цього селища представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бойовики поспіхом вивели з Комінтернового всю техніку та важке озброєння, а самі ховались у домівках місцевих мешканців та в покинутих будівлях", - заявив Миронович.

Він зауважив, що окупанти вдаються до своєї звичної тактики - "залякують місцеве населення та використовують його для чергових провокацій проти сил Антитерористичної операції".

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"Здійснюючи психологічний тиск та погрожуючи розправою, загарбники змушують місцевих робити на адресу представників ОБСЄ заяви про те, що нібито українські військовослужбовці вдавались до неправомірних дій проти жителів Комінтернового", - наголосив Миронович.

У зв'язку з цим він заявив, що ця інформаційна атака, безумовно, спрямована на те, щоб скомпроментувати українську владу і сили АТО, а також "виправдати свій самовільний захід до цього селища" .

Він сказав, що керівництво АТО тримає ситуацію довкола Комінтернового на особливому контролі. "Наших сил та засобів на цій ділянці абсолютно достатньо для адекватного реагування на будь-які виклики з боку контрольованих Росією бойовиків, а брехня бойовиків навіть не варта спростування. Вони вже давно довели, що на шляху до досягнення своєї злочинної мети абсолютно не рахуються ні з мирними мешканцями, ні зі звичними нормами моралі цивілізованого суспільства", - заявив Миронович.