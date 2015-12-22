Поява бойовиків у Комінтерновому: у штабі АТО запевнили, що не допустять ескалації

Про це прес-центр АТО повідомив в Facebook.

Зокрема, зазначається, що російсько-терористичні війська увійшли в «сіру зону» на Маріупольському напрямку і нарощують присутність забороненого Мінськими домовленостями озброєння уздовж лінії розмежування сторін.

За останньою інформацією, ворог нарощує присутність поблизу лінії розмежування сторін на Маріупольському напрямку озброєння, застосування якого заборонено Мінськими домовленостями. Зокрема, принаймні, один танк зафіксований на західній околиці Комінтернового, чотири танки – на північно-західній околиці Заїченко. Також є інформація про наявність у розпорядженні бойовиків РСЗВ БМ-21 «Град» в районі за н. п. Саханка.

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Наголошуюється, що керівництвом АТО і підрозділами, які несуть службу на Маріупольському напрямку, вжиті всі заходи для недопущення ескалації конфлікту і оперативного реагування на можливу агресію з боку незаконних збройних формувань. Вздовж всієї лінії розмежування сторін у підрозділів сил АТО достатньо сил і засобів для ефективного виконання завдань за призначенням.

Раніше УНІАН повідомляв, що близько 100 бойовиків терористичної організації "ДНР" разом з танками і БТРами увійшли в село Комінтернове, що поблизу Маріуполя.

"Сьогодні вранці підрозділ незаконних збройних формувань чисельністю до посиленої роти увійшов до Комінтернового, що перебуває в "сірій зоні". За нашими даними, у них є бронетехніка, танки, а також інше озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - повідомив речник штабу АТО Антон Миронович.

У свою чергу "Міноборони ДНР" спростувало інформацію про захоплення бойовиками села Комінтернове біля Маріуполя.