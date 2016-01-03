Під Маріуполем загинув 18-річний боєць "Азова" - ВО "Свобода" (фото)

18-річний Олександр проходив військову службу в полку "Азов", повідомили у прес-службі "Свободи".

Зазначається, що тіло загиблого бійця перевезуть із Маріуполя до Хотина вже наступного тижня.

"Сашко був надто молодим, аби йти на війну, але вирішив, що стане добровольцем, щоби майбутні покоління жили у вільній державі", - розповіли у політсилі.

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Крім того, Лисенко прокоментував загибель "айдарівця": він наголосив, що це сталося не через бойові дії.