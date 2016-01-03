Під Маріуполем загинув 18-річний боєць "Азова" - ВО "Свобода" (фото)
00:11, 03 січня 2016Війна
3669 0
1 січня 2016 року під Маріуполем загинув молодий свободівець, член Хотинської організації "Студентська Свобода" Олександр Коваль.
Коваль загинув під Маріуполем / svoboda.org.ua
18-річний Олександр проходив військову службу в полку "Азов", повідомили у прес-службі "Свободи".
Зазначається, що тіло загиблого бійця перевезуть із Маріуполя до Хотина вже наступного тижня.
"Сашко був надто молодим, аби йти на війну, але вирішив, що стане добровольцем, щоби майбутні покоління жили у вільній державі", - розповіли у політсилі.
Читайте такожПід Горлівкою загинув боєць "Айдара" (фото)Раніше сьогодні в Адміністрації Президента повідомили, що протягом минулої доби на сході не загинув жоден український військовий, але двоє отримали поранення.
Крім того, Лисенко прокоментував загибель "айдарівця": він наголосив, що це сталося не через бойові дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter