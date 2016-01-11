Бойовики відкрили вогонь із заборонених 120-мм мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З початку доби зафіксовано 8 епізодів порушення противником режиму «повної тиші» в зоні проведення АТО», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що біля тимчасово окупованого Донецька бандити кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів в бік наших позицій в районі Пісків та Опитного.

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«Неподалік Горлівки бойовики, застосовуючи стрілецьку зброю, обстріляли один із опорних пунктів сил АТО біля Новгородського. Луганське, що східніше Світлодарська, потрапило під вогонь противника з великокаліберних кулеметів», - наголосили в штабі.

«Неспокійно сьогодні було і на Маріупольському напрямку. Зокрема, банди російсько-терористичних військ обстріляли українських бійців з великокаліберних кулеметів на підступах до Гранітного», - зауважили військові.

Окрім того, згідно зі зведеними даними штабу, близько опівдня загарбники з мінометів та гранатометів обстріляли н.п. Водяне, що розташований у так званій «сірій зоні», на відстані близько 8 кілометрів від східної межі Маріуполя.

За останньою інформацією, ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.