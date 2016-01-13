В ОБСЄ назвали терміни й розкрили деталі обміну полоненими на Донбасі

Про це заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Контактній групі Мартін Сайдик за підсумками засідання в Мінську, передає ВВС.

"Висловлено намір звільнити понад 50 осіб з обох сторін. Я сподіваюся, що це не буде рівно 25 на 25, а буде менше число з боку окремих районів Донецької та Луганської областей і більше - з української сторони", - зазначив він.

При цьому Сайдік не назвав загальну кількість полонених у кожної сторони конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську відбулося засідання підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Україну на переговорах представляв екс-президент Леонід Кучма, Росію – Борис Гризлов, призначений на посаду повноважного представника РФ в грудні минулого року.