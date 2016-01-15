Дату узгодженого в Мінську обміну полоненими поки не визначили - Пушилін

Про це сьогодні заявив представник бойовиків у Тристоронній контактній групі Денис Пушилін, передає один із сайтів терористів.

"Дата не визначена, вирішуються деякі технічні моменти", - зазначив він.

Пушилін вважає, що Україна утримує "тисячі" представників самопроголошеної "ДНР".

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Раніше в ОБСЄ заявляли, що учасники Контактної групи з врегулювання на Донбасі домовилися до 20 січня здійснити обмін 50 полоненими з обох сторін конфлікту на Донбасі. "Висловлено намір звільнити понад 50 осіб з обох сторін. Я сподіваюся, що це не буде рівно 25 на 25, а буде менша кількість з боку окремих районів Донецької та Луганської областей і більша - з української сторони", - зазначив спецпредставник голови ОБСЄ в Контактній групі Мартін Сайдик.