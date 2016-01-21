Полторак: Україна готова дати відсіч терористичним угрупованням на Донбасі
Терористичні угруповання на Донбасі хочуть захопити більше території, але Україна готова дати їм відсіч.
Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак сьогодні журналістам у Києві, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожРежим "повної тиші" в зоні АТО: бойовики зосередили вогневу активність у районі Донецького аеропорту
«Те, що стосується дій терористичних угруповань, то ви знаєте, дуже важко передбачити, як вони будуть діяти, але ми готові до зміни їхньої тактики. І ми не будемо чекати, коли вони підуть в наступ та будуть перед нами», - зазначив він.
«Якщо вони будуть порушувати Мінські угоди і будуть вести себе агресивно, перейдуть в наступ, то нам є чим їм відповідати», - додав міністр.
«Ми розуміємо, що вони за мету ставлять захопити нашу територію та просунутись вперед», - зазначив глава оборонного відомства.
Крім того, Степан Полторак зазначив, що бойовики часто в радіоефірі імітують наступ сил АТО на їхні позиції, щоб звинуватити Україну в невиконанні Мінських угод
«Часто вони (бойовики - УНІАН), для того, щоб показати, що ми не виконуємо Мінські угоди, в радіоефірі грають між собою та доповідають, записуючи при цьому, що українці наступають і треба відкривати вогонь. А потім вони показують це ОБСЄ, що вони таким чином захищаються», - заявив глава оборонного відомства.