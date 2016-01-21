Полторак: Україна готова дати відсіч терористичним угрупованням на Донбасі

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак сьогодні журналістам у Києві, передає кореспондент УНІАН.

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«Те, що стосується дій терористичних угруповань, то ви знаєте, дуже важко передбачити, як вони будуть діяти, але ми готові до зміни їхньої тактики. І ми не будемо чекати, коли вони підуть в наступ та будуть перед нами», - зазначив він.

«Якщо вони будуть порушувати Мінські угоди і будуть вести себе агресивно, перейдуть в наступ, то нам є чим їм відповідати», - додав міністр.

«Ми розуміємо, що вони за мету ставлять захопити нашу територію та просунутись вперед», - зазначив глава оборонного відомства.

Крім того, Степан Полторак зазначив, що бойовики часто в радіоефірі імітують наступ сил АТО на їхні позиції, щоб звинуватити Україну в невиконанні Мінських угод

«Часто вони (бойовики - УНІАН), для того, щоб показати, що ми не виконуємо Мінські угоди, в радіоефірі грають між собою та доповідають, записуючи при цьому, що українці наступають і треба відкривати вогонь. А потім вони показують це ОБСЄ, що вони таким чином захищаються», - заявив глава оборонного відомства.