Сили АТО і бойовики просувають свої позиції ближче до лінії зіткнення на Донбасі – ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ виявили, що на Донбасі сили АТО і бойовики просувають свої позиції ближче до лінії зіткнення. Про це розповів заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає "112 Україна".

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"Вони підтягують вперед, пересувають свої позиції, війська і обладнання у спірні зони, і таким чином лінія розмежування якось змінюється. Це такий міф, тому що ніколи не існувало "сірих зон", існують тільки зони, що знаходяться під реальним контролем однієї чи іншої сторони. Звичайно, відбуваються пересування, але ці пересування не переходять через лінію зіткнення. Що в реальності відбувається, що вони просувають свої позиції ближче до лінії зіткнення, і ті позиції, які раніше залишалися не зайнятими, з будь-яких тактичних причин, вони тепер займаються", - сказав він.

При цьому Хуг підкреслив, що лінія розмежування нікуди не пересунулася

"Але ми бачимо певні пересування біля Павлополя і Комінтернового. В результаті відбулося звуження зони безпеки, що означає, що збройні групи, які не довіряють один одному, вони наблизилися один до одного і стоять навпроти один одного досить близько, загострюється напруга, і там відбувається певна кінетична діяльність", - сказав він.

Заступник голови СММ ОБСЄ закликав сторони відійти назад. За його словами, спостерігачі побачили спорожнілі майданчики для відведеного озброєння з одного боку і відносно мало озброєння на таких майданчиках з іншого боку.

Також в ОБСЄ відзначили, що за останні кілька місяців обидві сторони передислокували позиції ближче одна до одної, зокрема на околицях Горлівки і Зайцево.